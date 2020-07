La Spezia, 57enne violentata mentre faceva jogging: costola fratturata. Fermato sospetto (Di lunedì 27 luglio 2020) Aggredita e violentata mentre faceva jogging. La vittima è una donna di 57 anni che questa mattina stava correndo lungo la pista ciclabile in via dei Pioppi, nel quartiere di Pegazzano a La Spezia. Il presunto aggressore è stato già Fermato dalla polizia: è un 32enne originario del Gambia e residente irregolare. La donna, spiega la polizia, nel tentativo di sottrarsi all’aggressore è caduta e si è fratturata una costola. È stata soccorsa da due passanti, che insieme con la vittima hanno descritto agli agenti l’aggressore. Grazie alla descrizione la Squadra Volante è riuscita a fermare l’uomo e a condurlo in questura per gli approfondimenti del caso. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

