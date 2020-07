"La Sicilia non può essere trattata come una colonia". Dramma migranti, Musumeci sbotta (Di lunedì 27 luglio 2020) "La Sicilia non può essere trattata come una colonia" denuncia il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci dove la crisi migranti sta diventando incontrollabile. Resta critica la situazione a Lampedusa, dove ogni giorno sbarcano migranti e il centro di accoglienza è al collasso. Controlli sanitari e trasferimenti dei profughi proseguono senza sosta, mentre sono almeno 140, su due diverse imbarcazioni le persone che chiedono aiuto in mare. Intanto a Caltanissetta circa cento migranti fuggono dal centro di accoglienza che ne accoglie 350, dando avvio a una crisi nella crisi. E il governatore della Sicilia sbotta e su Facebook denuncia: ... Leggi su iltempo

Agenzia_Ansa : Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello lancia l'allarme: 'Situazione ingestibile sull'isola, se il governo non proc… - matteosalvinimi : Foto ricordo dei 'carolanti' del PD. Chissà perché gli accoglienti idealisti non salgono più sulle navi dei loro am… - SkyTG24 : Migranti, Nello Musumeci: 'Sicilia non va trattata come colonia' - flvtchersmiles : RT @LaGrevia: Aumentano i positivi di 10/15 al giorno in Sicilia perché una mascherina non la vedi manco a pagare, in spiaggia tutti belli… - Massi_Dubai : RT @GiancarloDeRisi: La notizia è vera, l'emergenza continua: altra fuga di massa di migranti in Sicilia. Il sindaco grillino Gambino: 'Non… -