“La schiavitù fu un male necessario”: le parole choc di un senatore americano (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma, 27 lug – Tom Cotton, senatore repubblicano dell’Arkansas, è convinto che la schiavitù sia stata un “male necessario” sul quale si sono fondati gli Stati Uniti d’America. “Dobbiamo studiare la storia della schiavitù, il suo ruolo e impatto sullo sviluppo del nostro Paese, altrimenti non possiamo capire il nostro Paese – ha dichiarato Cotton – come dicevano i Padri Fondatori, è stata un male necessario su cui l’Unione è stata costruita“. Poi il senatore repubblicano ha specificato che “l’unione è stata costruita, come ha detto Lincoln, in modo da mettere la schiavitù sulla strada della sua estinzione“. Cotton contro il New York Times parole choc che ... Leggi su ilprimatonazionale

