“La schiavitù è stata un male necessario”. Bufera su un senatore Usa (Di lunedì 27 luglio 2020) La schiavitù negli Stati Uniti è stata “un male necessario” su cui “l’Unione è stata costruita”. Sono queste le controverse parole del senatore Usa repubblicano Tom Cotton (nella foto) in un’intervista ad un giornale dell’Arkansas. Frasi che stanno provocando un’ondata di proteste e polemiche sui social. “Dobbiamo studiare la storia della schiavitù ed il suo ruolo ed impatto sullo sviluppo del nostro Paese. Altrimenti non possiamo capire il nostro Paese. Come dicevano i Padri Fondatori, è stata un male necessario su cui l’Unione è stata costruita”. Ed ha aggiunto che “l’unione è stata costruita, come ha detto Lincoln, in modo da ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : “La schiavitù è stata un male necessario”. Bufera su un senatore Usa - Vale22046 : RT @DavLucia: Sei la mia schiavitu’ la mia libertà la mia carne che brucia come delle notti d’estate Tu,coi riflessi verdi negli occhi T… - FabioGiovanniD1 : @AurelioToro 666 é l unico che puo salvarci da questo schifo. Lode a Satana nei secoli dei secoli! Ave o angelo del… - Gabriel08109971 : @catlatorre In un paese normale non dovrebbero esserci sbarchi clandestini quotidiani. Così si alimenta solo la nuova schiavitù. - SpanuAttilio : @lazampa @danielarom12570 @fulviocerutti 1- 0 per i macachi palla in centro per la sconfitta della schiavitu?? -

Ultime Notizie dalla rete : “La schiavitù