La Scala di Milano riparte da Piazza Duomo e Barenboim - 'Per il Covid persi 23 milioni di euro' (Di lunedì 27 luglio 2020) Sarà in due fasi la stagione autunnale della Scala di Milano che inizierà il 4 settembre con il 'Requiem' di Verdi diretto da Riccardo Chailly nel Duomo di Milano e poi ripetuto il 7 a Bergamo e il 9 ... Leggi su tgcom24.mediaset

