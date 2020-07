La Russa: “Campionato falsato. La Juve non ha bisogno degli aiuti che riceve” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa, ha parlato a Radio Kiss Kiss a proposito della vittoria dello scudetto da parte della Juventus: “Il campionato che sta finendo è falsato. Tante partite sono finite in maniera strana rispetto alle aspettative e penso ai ko o alle rimonte subite dal Juventus o Inter. Bene il Napoli con la vittoria della Coppa Italia. Lo Scudetto è stato vinto da chi aveva accumulato più vantaggio. E l’aiutino è arrivato anche quest’anno ai bianconeri. Basta un piccolo sentore di necessità e scatta l’aiuto per loro, c’è poco da fare. La Juventus non ha bisogno degli aiuti che riceve. Ha giocatori straordinari, avrei fatto di corsa lo ... Leggi su alfredopedulla

TuttoMercatoWeb : La Russa: 'Il campionato è falsato. La Juve non ha bisogno degli aiuti che riceve' - internewsit : La Russa: 'Campionato falsato, Juventus aiutata. Messi all'Inter? Magari...' - - sportli26181512 : La Russa: 'Campionato falsato. Alla Juve aiutino anche quest'anno': Il vice presidente del Senato: 'Basta un piccol… - kisskissnapoli : Vice Pres. Senato, La Russa: “Il campionato che sta finendo è falsato. Tante partite sono finite in maniera strana… - CalcioPillole : La finale di #CoppaDiRussia sarà tra la capolista #ZenitSanPietroburgo e il neopromosso #Khimki. Quest'ultimo, in… -

Ultime Notizie dalla rete : Russa “Campionato Coronavirus, tamponi Veneto: solo 4 test positivi nelle fabbriche Corriere della Sera