La Roma aspetta Pedro. Lampard conferma l'addio al Chelsea: "Grazie e in bocca al lupo" (Di lunedì 27 luglio 2020) La Roma, in vista della prossima stagione, avrà un nuovo calciatore in attacco. Pedro è stato fortemente voluto da mister Paulo Fonseca e rinforzerà i giallorossi. Lo spagnolo ha raggiunto una intesa con la società di James Pallotta per due anni più una opzione sul terzo a 3 milioni di euro più bonus a stagione. Crystal Palace v Chelsea FC - Premier League Pedro lascia quindi il Chelsea svincolandosi dal club inglese a parametro zero. Il tecnico Frank Lampard, in conferenza stampa, ha... Leggi su 90min

Alemilanista86 : RT @75_franz6: Quando uno si aspetta esattamente quello che poi accade non si può più definire errore. Ci aspettavamo tutti l'aiuto alla Ro… - itselisy : RT @75_franz6: Quando uno si aspetta esattamente quello che poi accade non si può più definire errore. Ci aspettavamo tutti l'aiuto alla Ro… - 75_franz6 : Quando uno si aspetta esattamente quello che poi accade non si può più definire errore. Ci aspettavamo tutti l'aiut… - Andrea0606061 : @alberico1io @franco2bis @virginiaraggi Saggio amministratore aspetta che le cose iniziate da altri finiscano per p… - cmdotcom : #Chelsea, Lampard saluta #Pedro: 'Grazie di tutto'. La #Roma lo aspetta -

Ultime Notizie dalla rete : Roma aspetta Lampard saluta Pedro: 'Grazie di tutto'. La Roma lo aspetta Calciomercato.com Poste: Zalando rafforza partnership, quasi 20mila punti di ritiro/reso in Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 lug - Zalando, la piattaforma europea online leader per il fashion e il lifestyle, annuncia una nuova partnership con Poste Italiane A partire da oggi, i clie ...

Eur, cinghiali scappano per gli incendi e rimangono intrappolati al parco Corto Maltese: Earth chiede la soluzione al problema

Risale alla mattina di sabato 25 luglio, la notizia dell’avvistamento di uno scontro tra due cinghiali all’interno del parco Corto Maltese situato nel quartiere Torrino. A segnalare la presenza dei tr ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 lug - Zalando, la piattaforma europea online leader per il fashion e il lifestyle, annuncia una nuova partnership con Poste Italiane A partire da oggi, i clie ...Risale alla mattina di sabato 25 luglio, la notizia dell’avvistamento di uno scontro tra due cinghiali all’interno del parco Corto Maltese situato nel quartiere Torrino. A segnalare la presenza dei tr ...