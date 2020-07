La ricetta facile e gustosa: la pasta povera al pesce (Di lunedì 27 luglio 2020) . La ricetta che ti presentiamo oggi è di quelle che danno una gran soddisfazione con poca spesa. Con più o meno quattro euro puoi prepararti un primo da leccarsi i baffi. Se poi non disdegni i sapori decisi, a questi spaghetti al pesce puoi dare una gran personalità con l’aggiunta di olive nere snocciolate o anche con dei sapidi filetti di alici. Gli ingredienti Per quattro persone le quantità e gli ingredienti sono quelli che seguono: 400 grammi di spaghetti (o di un’altra pasta di tuo gusto); 400 grammi di sgombro (o di tonno) in scatola; uno spicchio d’aglio; una decina di pomodorini a grappolo; olio extravergine d’oliva q.b.; un peperoncino fresco; origano q.b.; pepe nero q.b.; sale q.b.; un pugno di capperi dissalati. La preparazione Fai così In primo luogo metti ... Leggi su pianetadonne.blog

lamiabuonaforc2 : QUICHE DI FUNGHI buona e facile da fare?? #tortesalate #gialloblogs #giallozafferano #igersicilia #igersragusa… - giocarmon : _ Tisana di mele–Indicata per combattere le influenze stagionali è di facile preparazione. Poiché in questa rice… - Cecilia34476862 : RT @homemadebybenny: BISCOTTI FRUMINI ?? Ricetta ?? - ClubRicette : INSALATA CON GAMBERI E AVOCADO SCOPRI LA RICETTA ?? - Cucina_Italiana : Facciamola facile... e veloce! #orecchiette ##pasta #estate -

Ultime Notizie dalla rete : ricetta facile Scaloppina vino bianco e noci: ricetta facile e veloce www.controcampus.it "I Formaggi d'Italia" - Le ricette dei grandi chef: Antonio Ziantoni

Salendo verso il Gianicolo, in via Mameli, nel cuore di Trastevere, dal 2018 ci si imbatte in un'insegna dall'eleganza minimal, con un semplice nome "ZIA" fuori dal portone. Al contrario di quanto ci ...

Bastoncini di mozzarella filante: facile e delizioso finger food

I bastoncini di mozzarella sono un delizioso finger food da servire come antipasto e ideali per un aperitivo. Scopri la ricetta facile. Un delizioso finger food facile da realizzare e che stupirà tutt ...

Salendo verso il Gianicolo, in via Mameli, nel cuore di Trastevere, dal 2018 ci si imbatte in un'insegna dall'eleganza minimal, con un semplice nome "ZIA" fuori dal portone. Al contrario di quanto ci ...I bastoncini di mozzarella sono un delizioso finger food da servire come antipasto e ideali per un aperitivo. Scopri la ricetta facile. Un delizioso finger food facile da realizzare e che stupirà tutt ...