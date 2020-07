La renziana Baffi non sottoscrive la mozione di sfiducia a Fontana: 'Fatti ancora sommari' (Di lunedì 27 luglio 2020) Patrizia Baffi, consigliera di Italia Viva, ha dichiarato che non sottoscriverà la mozione di sfiducia al Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana perché ritiene "che sia frutto di una ... Leggi su globalist

Ore 10,15, pochi minuti prima dell'atteso intervento nell'aula del Consiglio regionale della Lombardia del presidente Attilio Fontana per spiegare i motivi per cui risulta indagato dalla procura di Mi ...All'intenzione di M5s di presentare la sfiducia al presidente di Regione Lombardia, si va alla conta dopo la difesa in Aula del governatore e torna in scena la renziana Patrizia Baffi. "Non sottoscriv ...