La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di lunedì 27 luglio 2020

La Juventus è Campione d'Italia 2019-20. È il nono Scudetto consecutivo per la squadra bianconera, il 36° della sua storia. Il primo per Maurizio Sarri. E le prime pagine dei giornali sportivi di oggi sono completamente dedicate al successo del club juventino. La Gazzetta dello Sport del 27 luglio 2020 Corriere dello Sport del 27 luglio 2020 Tuttosport del 27 luglio 2020

Prime pagine: "Juve, è la nona", "Noventus"

In evidenza sui tutti i giornali di oggi il nono scudetto di fila conquistato dalla Juventus con due giornate di anticipo grazie alla vittoria sulla Sampdoria. Spazio anche alla goleada della Lazio: I ...

