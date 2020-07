La rara tartaruga gialla è affetta da albinismo (Di lunedì 27 luglio 2020) rara tartaruga gialla scoperta in India: secondo i funzionari del dipartimento forestale indiano l’esemplare è affetto da albinismo Una rara tartaruga gialla è stata scoperta in un villaggio di Balasore, distretto dell’India orientale. Secondo i funzionari del dipartimento forestale indiano l’esemplare è affetto da albinismo, difetto enzimatico che può manifestarsi in tutti i vertebrati, incluso… L'articolo La rara tartaruga gialla è affetta da albinismo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: UNA RARA TARTARUGA GIALLA È STATA SCOPERTA PER CASO DA UN CONTADINO A BALASORE, IN INDIA - VIDEO - _DAGOSPIA_ : UNA RARA TARTARUGA GIALLA È STATA SCOPERTA PER CASO DA UN CONTADINO A BALASORE, IN INDIA - VIDEO - pietro_nurra : 24zampe di Guido Minciotti. Rara tartaruga verde catturata per errore nel golfo di Oristano - unavailable_Fil : RT @blusewillis: Una Tartaruga gialla estremamente rara avvistata in India. - ErmannoBonapace : RT @blusewillis: Una Tartaruga gialla estremamente rara avvistata in India. -

Ultime Notizie dalla rete : rara tartaruga La rara tartaruga gialla è affetta da albinismo Corriere Nazionale “Le tartarughe scelgono il Gargano per nidificare”. La veterinaria Liguori “Evento unico”

Gargano, 23 luglio 2020. Una bella sorpresa sulla spiaggia di San Menaio: dopo quasi 9 anni è tornato a nidificare un esemplare di tartaruga Caretta caretta. Una notizia molto positiva dopo i numerosi ...

Una rara tartaruga gialla è stata scoperta in India

AGI – Una rara tartaruga gialla è stata scoperta per caso da un contadino a Balasore, in India. Secondo gli esperti la testuggine sarebbe affetta da albinismo. Il video dell’animale, che somiglia a un ...

Gargano, 23 luglio 2020. Una bella sorpresa sulla spiaggia di San Menaio: dopo quasi 9 anni è tornato a nidificare un esemplare di tartaruga Caretta caretta. Una notizia molto positiva dopo i numerosi ...AGI – Una rara tartaruga gialla è stata scoperta per caso da un contadino a Balasore, in India. Secondo gli esperti la testuggine sarebbe affetta da albinismo. Il video dell’animale, che somiglia a un ...