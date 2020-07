La Raggi ordina lo sgombero del campo rom di via del Foro Italico (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Campidoglio si prepara a sgomberare l'insediamento rom abusivo di via del Foro Italico. La notizia è stata messa nero su bianco in una missiva inviata al II municipio dal gabinetto della sindaca Virginia Raggi e firmata dal delegato alla Sicurezza Marco Cardilli lo scorso 23 luglio. La data previ Leggi su ilfoglio

sportli26181512 : Stadio Roma, ci sono dubbi nel M5S: Raggi ordina di accelerare, ma il voto in Aula sullo stadio della...… - infoitinterno : Delibera stadio. La Raggi ordina l'accelerazione - infoitinterno : Delibera stadio, la Raggi ordina l’accelerazione - infoitinterno : Delibera stadio. La Raggi ordina l'accelerazione - ismaele_77 : RT @FMagliaro: #Stadiodellaroma, la Raggi ordina l’accelerazione agli uffici per la delibera -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi ordina La Raggi ordina lo sgombero del campo rom di via del Foro Italico Il Foglio Campo rom Foro Italico, il Comune ordina lo sgombero: dietro alle baracche rifiuti e roghi tossici

Ha dunque i giorni contati la baraccopoli “tollerata” nata nei primi anni ‘90 dalla comunità di rom serbi che viveva nell’insediamento di Monte Antenne e che oggi, dopo quasi trent’anni, è ancora li: ...

Raddoppiano le donne seguite dai Centri Antiviolenza di Roma Capitale

. Sono 691 le donne in carico alle strutture capitoline a giugno 2020, +100% rispetto all’anno precedente (346 a giugno 2019). “Questo è un importante segnale: dobbiamo far emergere la violenza sommer ...

Ha dunque i giorni contati la baraccopoli “tollerata” nata nei primi anni ‘90 dalla comunità di rom serbi che viveva nell’insediamento di Monte Antenne e che oggi, dopo quasi trent’anni, è ancora li: .... Sono 691 le donne in carico alle strutture capitoline a giugno 2020, +100% rispetto all’anno precedente (346 a giugno 2019). “Questo è un importante segnale: dobbiamo far emergere la violenza sommer ...