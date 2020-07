"La prostituzione? Il rischio è sempre lo stesso": Vittorio Feltri, una pesantissima verità sul "commercio carnale" (Di lunedì 27 luglio 2020) Scacciate dalle case chiuse, le prostitute sono entrate in quelle aperte, vanno e vengono come gli altri inquilini, sotto gli occhi indifferenti della portiera, presenziano alle assemblee di condominio, pagano l'equo canone. Libero amore in libero stato, anche questa è civiltà. Forse è l'unico caso, negli ultimi trent' anni, in cui l'impresa pubblica si è tirata indietro lasciando tutto il settore all'iniziativa privata. E con rispetto parlando, i risultati danno ancora una volta ragione ai sostenitori dell'economia di mercato. Mai, come da quando le partecipazioni statali hanno abbandonato il ramo, le azioni di quelle signore sono andate così bene. Le ordinazioni abbondano e le operatrici fanno fatica a tenervi testa, nonostante l'impennata dei prezzi stia trasformando il sesso da genere di prima ... Leggi su liberoquotidiano

‘Giro di vite’ sulla movida, ma non solo. E’ stata disposta dal questore, Roberto Massucci, la chiusura per 15 giorni di un pub del centro storico. "Il provvedimento – spiega la Questura – è stato dec ...

Prostitute e cocaina in hotel, chiesta condanna a nove anni

Ha trasformato l’affittacamere di famiglia in un lupanare dove consumare sesso e cocaina. Un’accusa che rischia di trasformarsi in una condanna a 9 anni di carcere oltre a seimila euro di multa, tanti ...

'Giro di vite' sulla movida, ma non solo. E' stata disposta dal questore, Roberto Massucci, la chiusura per 15 giorni di un pub del centro storico. "Il provvedimento – spiega la Questura – è stato dec ...Ha trasformato l'affittacamere di famiglia in un lupanare dove consumare sesso e cocaina. Un'accusa che rischia di trasformarsi in una condanna a 9 anni di carcere oltre a seimila euro di multa, tanti ...