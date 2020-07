La Premier League che verrà scatta il 12 settembre (Di lunedì 27 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 27 LUG - L'Inghiterra, archiviata questa tormentata Premier League, ha fissato le date della stagione agonistica 2020/21. La Premier League prenderà il via il 12 settembre, anche per ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : I capocannonieri più anziani in Premier League. CLASSIFICA - SkySport : Chelsea, Mason Mount ripete il gol che faceva da bambino. VIDEO - OptaPaolo : 50 - Cristiano #Ronaldo è il 1° giocatore nella storia a segnare almeno 50 gol in Serie A, Liga e Premier League. P… - bear_crf : RT @mundodabola: O dono da luva de ouro da Premier League 2019/2020! - BradleyJamesIT : ? ???; bradleyjames via Instagram: ‹ Repping CONCACAF (Odd shirt choice given it was the last day of the Premier L… -