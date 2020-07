La Polonia vuole uscire dalla Convenzione di Istanbul (Di lunedì 27 luglio 2020) Cioè il testo più avanzato per prevenire e contrastare la violenza contro le donne: favorirebbe la cosiddetta "ideologia gender" Leggi su ilpost

tripposauro : @13mari81 Eppure l'occasione, quella dei fondi EU per il Covid, per forzare la mano a certi 'regimi' l'hanno avuta.… - the_bullet_xxx : @ComVentotene Faccio fatica a vedere come partner: l'Olanda che ha una tassazione decisamente + attraente rispetto… - AlessioPisano : #Polonia vuole ritirarsi da trattato europeo contro violenza a #donne. Previsto boom prenotazioni per matrimoni it… - Lavinia07836652 : @repubblica Polonia, smettila altrimenti Michel ti toglie il saluto e il duo macron/Merkel non ti invita per il bru… - itsmoni_que : @lince_nera In breve: la società non vuole più Lanza nonostante lui abbia un contratto in essere valido ancora 1 an… -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia vuole La Polonia vuole uscire dalla Convenzione di Istanbul Il Post Polonia: viceministro Giustizia, non tutti i Paesi hanno firmato o ratificato la Convenzione di Istanbul

Varsavia, 27 lug 10:55 - (Agenzia Nova) - Non tutti i Paesi hanno sottoscritto o ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle do ...

NO arsenali SI ospedali: l’iniziativa che vuole incidere sulla legge di bilancio

L'appello NO ARSENALI SI OSPEDALI con i Disarmisti esigenti, WILPF Italia e XR PACE, primi firmatari Alex Zanotelli, Moni Ovadia e Vittorio Agnoletto, ha raccolto oltre 1000 firme e raggiunto migliaia ...

Varsavia, 27 lug 10:55 - (Agenzia Nova) - Non tutti i Paesi hanno sottoscritto o ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle do ...L'appello NO ARSENALI SI OSPEDALI con i Disarmisti esigenti, WILPF Italia e XR PACE, primi firmatari Alex Zanotelli, Moni Ovadia e Vittorio Agnoletto, ha raccolto oltre 1000 firme e raggiunto migliaia ...