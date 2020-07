La nuova associazione politica per risollevare l’area progressista italiana (Di lunedì 27 luglio 2020) «Volare, ma con i piedi ben piantati a terra». È questo in estrema sintesi il manifesto di “Volare – il futuro oggi”, la nuova associazione politica nata dall’unione d’intenti dei parlamentari Tommaso Nannicini (Partito democratico), Chiara Gribaudo (Pd), la sindacalista Titti Di Salvo, Valeria Fedeli (Pd) e Lisa Noja (Italia Viva). Tra i promotori ci sono anche Maurizio Del Conte (ordinario della Bocconi), gli economisti Federica Roccisano, Massimiliano Onorato e Fadi Hassan, Giovanni Lattanzi, Geri Ballo, Efisio De Muru e tanti altri. La presentazione ci sarà lunedì 27 luglio, con una breve diretta social dalle 18:30 alle 19:30. «Volare sarà uno spazio libero dove ci saranno da esibire idee, non muscoli. Un spazio dove costruire tutti insieme battaglie e ... Leggi su linkiesta

