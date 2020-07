La nuova associazione politica per risollevare l’area progressista italiana (Di lunedì 27 luglio 2020) «Volare, ma con i piedi ben piantati a terra». È questo in estrema sintesi il manifesto di “Volare – il futuro oggi”, la nuova associazione politica nata dall’unione d’intenti dei parlamentari Tommaso Nannicini (Partito democratico), Chiara Gribaudo (Pd), la sindacalista Titti Di Salvo, Valeria Fedeli (Pd) e Lisa Noja (Italia Viva). Tra i promotori ci sono anche Maurizio Del Conte (ordinario della Bocconi), gli economisti Federica Roccisano, Massimiliano Onorato e Fadi Hassan, Giovanni Lattanzi, Geri Ballo, Efisio De Muru e tanti altri. La presentazione è stata ieri 27 luglio. «Volare sarà uno spazio libero dove ci saranno da esibire idee, non muscoli. Un spazio dove costruire tutti insieme battaglie e campagne intorno a proposte concrete di natura democratica e ... Leggi su linkiesta

Giandom84354994 : RT @Bluefidel47: Esiste la AA. Anonima Alcolisti. Vorrei istituire una associazione, nuova. Anonima Zuccheristi. Smettere di mangiare ,car… - MENUETTOit : #Food e #Music: La nuova associazione politica per risollevare l'area progressista italiana - casertafocus : NEUROMED - Apnee notturne del sonno: la donazione dell’Associazione Apnoici Italiani per uno studio di telemedicina… - silvanhoe : RT @Bluefidel47: Esiste la AA. Anonima Alcolisti. Vorrei istituire una associazione, nuova. Anonima Zuccheristi. Smettere di mangiare ,car… - RicBattaglia : RT @Bluefidel47: Esiste la AA. Anonima Alcolisti. Vorrei istituire una associazione, nuova. Anonima Zuccheristi. Smettere di mangiare ,car… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova associazione La nuova associazione politica per risollevare l’area progressista italiana Linkiesta.it Abbattimento cinghiali da parte degli agricoltori? Nessuna sentenza storica affermano le associazioni ambientaliste

Il Tar Marche quindi, nel prosieguo del giudizio, che nei prossimi giorni solleciteremo, potrà nuovamente risollevare la questione di legittimità, semplicemente meglio motivandola e noi come ...

Una web tax per investire nelle aree deboli, la proposta di Uncem

“Occorre prevedere un pagamento dell’uso delle reti immateriali da parte dei giganti del web, trovando in questo modo risorse per investimenti nelle aree deboli – si legge nel decalogo stilato ...

Il Tar Marche quindi, nel prosieguo del giudizio, che nei prossimi giorni solleciteremo, potrà nuovamente risollevare la questione di legittimità, semplicemente meglio motivandola e noi come ...“Occorre prevedere un pagamento dell’uso delle reti immateriali da parte dei giganti del web, trovando in questo modo risorse per investimenti nelle aree deboli – si legge nel decalogo stilato ...