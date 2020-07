La moglie e l’amante stanno per partorire nella stessa sala: il padre traditore finisce nei guai (Di lunedì 27 luglio 2020) La scena descritta sembra tratta da qualche film o serie tv, eppure è accaduta realmente. In America, in un luogo non del tutto precisato, durante il travaglio una donna ha compiuto l’amara scoperta: il tradimento del marito. Come se non bastasse, il tutto è avvenuto mentre in sala parto era entrata l’amante dell’uomo, in procinto di mettere al mondo anch’essa il loro bambino. La scena descritta ha dell’incredibile e chiunque stenterebbe a crederci. L’ostetrica di turno, incredula per ciò che si è trovata dinanzi, ha deciso di filmare la reazione della moglie. Il video che ritrae l’assurda vicenda è stato in seguito rilasciato sui social. Come era prevedibile, ha fatto il giro del web conquistando un gran numero di like e di visualizzazioni. L’operatrice sanitaria ha ... Leggi su velvetgossip

