La mela va consumata con la buccia? Ecco cosa dicono gli esperti (Di lunedì 27 luglio 2020) Una mela al giorno toglie il medico di torno, diceva un detto. E in effetti, la mela è un tipo di frutta dalle molteplici proprietà benefiche, in grado addirittura di ridurre il rischio di infarto. Inoltre, ha poche calorie ed è ricca di minerali, vitamine, antiossidante e fibre, tutti elementi indispensabili per il nostro organismo. Ma la mela deve essere consumata con la buccia oppure no? La risposta data dagli esperti è affermativa: la maggior parte dei nutrienti di questo frutto succulento si trova proprio nella buccia. È comprensibile che molte persone tendano a scartarla, poiché preoccupati dalla possibilità di ingerire pesticidi, ma se lavata accuratamente o colta dal proprio orticello, la mela ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : La mela va consumata con la buccia? Ecco cosa dicono gli esperti -

Ultime Notizie dalla rete : mela consumata Proprietà della mela: i benefici del frutto della salute per eccellenza alfemminile.com Dieta contro ictus: vince la dieta Mediterranea

La dieta ideale contro l’ictus è la dieta Mediterranea. E’ una dieta che aiuta a prevenire l’ictus in una percentuale del 20%. La dieta ideale è ricca di vegetali, cereali, frutta, olio di oliva, legu ...

Perché la frutta che acquistiamo spesso non sa di niente?

Soprattutto nella grande distribuzione, la frutta è spesso insipida. Capita di rado con le mele (se non sono troppo “gonfiate”), in quanto ben conservabili. È invece più frequente con la frutta deperi ...

La dieta ideale contro l’ictus è la dieta Mediterranea. E’ una dieta che aiuta a prevenire l’ictus in una percentuale del 20%. La dieta ideale è ricca di vegetali, cereali, frutta, olio di oliva, legu ...Soprattutto nella grande distribuzione, la frutta è spesso insipida. Capita di rado con le mele (se non sono troppo “gonfiate”), in quanto ben conservabili. È invece più frequente con la frutta deperi ...