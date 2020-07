«La malattia non è un disvalore»: la lettera di Silvia, che fa la chemio e cerca lavoro (Di lunedì 27 luglio 2020) Avevo 15 anni, ero da qualche parte nella campagna romana a leggere un libricino formato A5 contenente una serie di testi ed una lista di domande che avevano l’ambizione di aiutarmi ad indirizzare la mia vita (per i professionisti AGESCI dicesi punto della strada). Insieme ai testi c’erano una serie di cartoncini quadrati, tipo pioli di una scala, e su ognuno era scritta una parola: famiglia, lavoro, amici, fidanzato/a, dio, io. Leggi su vanityfair

CarloCalenda : I partiti non fanno più politica @MassimGiannini. Invece dalle parti dei giornali va tutto bene. Capacità di approf… - SkyTG24 : Coronavirus, Corea del Sud: disertore tornato al Nord non ha contratto la malattia - Piergiulio58 : «La malattia non è un disvalore»: la lettera di Silvia, che fa la chemio e cerca lavoro - - gigioLuc : RT @MedBunker: Io da medico e da uomo mi sento umiliato e offeso dalle parole ignoranti di Bocelli. Immagino i parenti delle persone colpit… - tomasetti_ : @KFMolli @DarioBallini La sua libertà, finisce dove inizia quella degli altri, #Bocelli si dovrebbe vergognare, mil… -

Ultime Notizie dalla rete : malattia non «La malattia non è un disvalore»: la lettera di Silvia, che fa la chemio e cerca lavoro Vanity Fair Italia Malattie rare: in Sicilia più casi di amiloidosi, progetto sostiene pazienti

Roma, 27 lug. (Adnkronos Salute) - Una malattia genetica rara, progressivamente debilitante che spesso esordisce anche in giovane età, con un impatto importante sulla vita dei pazienti e delle loro fa ...

Salute: emicrania, 6 mln italiani 'sospesi' tra attacco e paura del successivo

Roma, 27 lug. (Adnkronos Salute) - Non solo dolore ma anche senso di colpa, difficoltà nel fare progetti, isolamento, limitazioni in ogni aspetto della quotidianità, problemi sul lavoro, incomprension ...

Roma, 27 lug. (Adnkronos Salute) - Una malattia genetica rara, progressivamente debilitante che spesso esordisce anche in giovane età, con un impatto importante sulla vita dei pazienti e delle loro fa ...Roma, 27 lug. (Adnkronos Salute) - Non solo dolore ma anche senso di colpa, difficoltà nel fare progetti, isolamento, limitazioni in ogni aspetto della quotidianità, problemi sul lavoro, incomprension ...