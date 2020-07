La Maglie, “mitragliate” a Conte: «Governo di cialtroni, fate la caccia feroce solo gli italiani» (Di lunedì 27 luglio 2020) Maria Giovanna Maglie si scaglia contro il Governo. Per l’ennesima volta. Perché Conte compagni fanno spallucce, fingono di non sentire. Sono indifferenti nei confronti di chi, nel nostro Paese, è in sofferenza. Hanno aperto i porti. Anzi, li hanno spalancati, facendo così festeggiare la sinistra alla Boldrini e i buonisti da salotto. La situazione sta scappando di mano e la Lamorgese resta a guardare. La Maglie punta il dito contro Conte e compagni L’affondo della Maglie parte dalla grande fuga di immigrati, scappati dal Cara di Pian del Lago a Caltanissetta. La paura, le ricerche il ritrovamento di una parte di loro. «Erano in quarantena obbligatoria», afferma puntando il dito contro l’ammucchiata giallorossa. «Pattuglie ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Maglie “mitragliate”