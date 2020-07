La Juventus insiste e celebra il “38° scudetto”: bufera sui social, Calciopoli ferita ancora aperta [FOTO] (Di lunedì 27 luglio 2020) La Juventus ha vinto il campionato di Serie A 2019/2020. E su questo non ci piove. Ma quanti sono gli scudetti vinti dai bianconeri? Qui la questione diventa molto più complessa. E ogni anno, visto che la Juve vince da nove stagioni consecutive, ritorna il dubbio. La società ha aggiornato anche la grafica all’esterno dell’Allianz Stadium: 38, contando anche i due scudetti revocati, mentre per la FIGC (e non solo) restano 36. I tifosi bianconeri non hanno assolutamente dubbi. E sui social sono tornati a ribadire la loro posizione. Sono ormai anni che la Juve rivendica i due titoli revocati dopo ‘Calciopoli’. Anni di ricorsi su ricorsi per un’ingiustizia subita, a detta loro. Sta di fatto che gli scudetti vinti nel 2004/2005 e nel 2005/2006 sono stati revocati. Negli anni successivi ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : La #Juventus insiste e celebra il “38° #scudetto”: bufera sui social, #Calciopoli ferita ancora aperta [FOTO] - - _SiGonfiaLaRete : La #Juventus insiste: 'Vinto lo #Scudetto numero 38' - Dalla_SerieA : Juve, Jimenez avanza e Milik insiste - - _SiGonfiaLaRete : #Milik vuole solo la #Juventus ma il #Napoli insiste: non andrà via per meno di 40 milioni - CarloPaterno : @pavanmassimo buongiorno Massimo io dico sempre è lo ripeto Sarri è venuto alla Juventus X farla umiliare insiste s… -