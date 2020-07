La Juventus è ancora campione d’Italia (Di lunedì 27 luglio 2020) Grazie alla vittoria di domenica sera contro la Sampdoria: è il trentaseiesimo Scudetto della sua storia e il nono consecutivo dal 2012 Leggi su ilpost

