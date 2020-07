La Fiorentina non farà ricorso contro la Roma: “Nessuna possibilità di successo” (Di lunedì 27 luglio 2020) Sul proprio sito ufficiale la Fiorentina annuncia di non aver presentato ricorso in merito a quanto accaduto ieri sera in occasione del secondo rigore concesso alla Roma. Il motivo è che “dopo un’analisi approfondita, ritiene preventivamente nulla la possibilità di ottenere qualsiasi tipo di successo”. La nota del club prosegue: “Questo in quanto le regole attuali, incluse quelle del protocollo VAR, e la loro applicazione hanno ancora una forte preponderanza per l’assoluta discrezionalità dell’arbitro di gara su determinate situazioni. Nel caso di Roma-Fiorentina ciò si è anche tradotto nella scelta dell’arbitro di non ricorrere alla tecnologia, il che avrebbe potuto consentire di correggere quello che si ritiene ... Leggi su ilnapolista

