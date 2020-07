La Filostoccola porta Natalino Balasso all'Anfiteatro romano (Di lunedì 27 luglio 2020) Un appuntamento da non perdere che porta il marchio de La Filostoccola. Si tratta di "Recital", lo spettacolo che, lunedì 10 agosto alle ore 21.30 , vedrà il celebre attore e comico Natalino ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Filostoccola porta

LA NAZIONE

Un appuntamento da non perdere che porta il marchio de La Filostoccola. Si tratta di “Recital”, lo spettacolo che, lunedì 10 agosto alle ore 21.30, vedrà il celebre attore e comico Natalino Balasso in ...Arezzo, 27 luglio 2020 - Un appuntamento da non perdere che porta il marchio de La Filostoccola. Si tratta di “Recital”, lo spettacolo che, lunedì 10 agosto alle ore 21.30, vedrà il celebre attore e c ...