La festa di compleanno di Selena Gomez: polaroid, palloncini, petali di rosa e un abito da sogno (Di lunedì 27 luglio 2020) ... Visualizza questo post su Instagram Left my phone for most of yesterday to be present in the moment, but have been reading all of your posts today. Just wanted to say ... Leggi su news.mtv

Selena Gomez ha festeggiato il suo 28esimo compleanno con una cena da sogno. La cantante ha condiviso su Instagram le Polaroid dall'evento, dicendo ai fan che si è talmente divertita da essersi totalm ...

Happy Birthday mister Peppino di Capri: festa in famiglia a Capri per i suoi primi 81 anni

Happy Birthday mister Peppino di Capri. Ha voluto spegnere le candeline sulla torta che gli avevano fatto preparare a sorpresa insieme ai figli, le nuore e i nipotini, l'intera famiglia con accanto gl ...

