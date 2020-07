La difesa di Fontana sul caso camici: non tollero dubbi sulla mia integrità, la verità verrà a galla (Di lunedì 27 luglio 2020) Il presidente della Lombardia è intervenuto in Consiglio regionale per rivendicare la correttezza del suo comportamento Leggi su lastampa

Paba6720 : RT @Libero_official: 'Camici, la verità verrà a galla: regione #Lombardia ha speso zero'. #Fontana, difesa e contrattacco: nel mirino #Repo… - Dagherrotipo1 : La @LegaSalvini, se fosse (ma non lo è e mai lo sarà), un partito serio farebbe dimettere IMMEDIATAMENTE… - FrancoRomanini1 : I comici dei camici ?? La difesa (poco convincente) di Fontana sul caso camici - moneypuntoit : ?? La difesa (poco convincente) di Fontana sul caso camici ?? - domenicabestial : RT @francotaratufo2: Ho appena visto e sentito la difesa di #Fontana in #RegioneLombardia riguardo l'affaire #camici. Gli applausi fatti da… -

Ultime Notizie dalla rete : difesa Fontana Difesa Fontana, risarcito in coscienza cognato - Ultima Ora Agenzia ANSA Fontana: “Su di me polemiche, sterili, strumentali e lesive della mia persona” VIDEO

Attilio Fontana: “Su di me polemiche, sterili, strumentali, inutili e lesive della mia persona e del ruolo istituzionale che ho l’onore di ricoprire”. Attilio Fontana, il presidente della Regione Lomb ...

Fontana indagato, il discorso in Consiglio regionale: "Contro di me polemiche strumentali: sono qui per voltare pagina e andare avanti"

"Ho riflettuto molto sull'opportunità di intervenire oggi soprattutto per la preoccupazione di dare un'ulteriore cassa di risonanza per polemiche che ritengo sterili e strumentali. Ho deciso di venire ...

Attilio Fontana: “Su di me polemiche, sterili, strumentali, inutili e lesive della mia persona e del ruolo istituzionale che ho l’onore di ricoprire”. Attilio Fontana, il presidente della Regione Lomb ..."Ho riflettuto molto sull'opportunità di intervenire oggi soprattutto per la preoccupazione di dare un'ulteriore cassa di risonanza per polemiche che ritengo sterili e strumentali. Ho deciso di venire ...