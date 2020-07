La dieta di Samanta Togni, cosa mangia per perdere qualche chilo (Foto) (Di lunedì 27 luglio 2020) Samanta Togni confida che ha bisogno di seguire una dieta, anche a lei la quarantena ha portato qualche in chilo in più e adesso è il momento di tornare in grana forma (Foto). Samanta Togni ha avuto il coraggio di lasciare Ballando con le Stelle ed è stata premiata, sarà a I Fatti Vostri accanto a Giancarlo Magalli, è per il suo nuovo debutto che avverte la necessità di perdere qualche chilo e seguire una dieta corretta. Alla rivista Gente ha confidato che se prima si allenava tutti i giorni, il ballo l’ha aiutata molto ma non si può vivere sempre di rendita. Di certo ha ripreso ad allenarsi ma in modo diverso, intanto ... Leggi su ultimenotizieflash

“Beh, qualche chiletto l’ho preso anche io durante la quarantena”, confessa al settimanale. Samanta però aggiunge: ““Certo, gli anni passati ad allenarmi tutti i giorni per il ballo mi aiutano, ma è i ...

