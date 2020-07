La deriva ungherese suona l’allarme, ma pochi in Italia hanno voglia di ascoltare (Di lunedì 27 luglio 2020) Viktor Orbán ha ottenuto l’epurazione di uno degli ultimi siti d’informazione indipendenti rimasti in Ungheria, Index.hu, proprio all’indomani dello «storico» vertice in cui finalmente – così si diceva – le grandi democrazie del continente avrebbero rilanciato il «sogno europeo». La coincidenza temporale chiarisce oltre ogni ragionevole dubbio quanto fossero stringenti le condizioni poste a quel tavolo sulla tutela dello Stato di diritto, e conferma i rapporti di forza attuali in Europa tra sostenitori della democrazia liberale, guidati da Germania e Francia, come si vede non senza timidezze e contraddizioni, e fautori della «democrazia illiberale», guidati da Ungheria e Polonia. Non per niente Orbán è stato tra i grandi elettori di Ursula von der Leyen (la famosa «maggioranza ... Leggi su linkiesta

