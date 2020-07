La Corte dei Conti ha detto che il reddito di cittadinanza è fondamentale (Di lunedì 27 luglio 2020) L’introduzione nel 2019 in Italia del reddito di cittadinanza “si rivela oggi fondamentale strumento per arginare – nella misura consentita dal disegno attuale – la condizione di povertà di oltre 1,2 milioni di famiglie“. Lo ha scritto la Corte dei Conti nella sintesi dell’audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. reddito di cittadinanza, le criticità secondo la Corte dei Conti Secondo la Corte dei Conti, a oltre un anno di distanza dall’approvazione, il reddito di cittadinanza si conferma in grado di fornire un contributo al contrasto della povertà assoluta, soprattutto nel Mezzogiorno. La ... Leggi su quifinanza

