La Consulta bacchetta il governo | sulle autostrade a Genova si poteva agire subito

Il Decreto Genova con il quale l'allora governo giallo-verde (o Conte uno) estromise autostrade per l'Italia dai lavori di ricostruzione del Ponte Morandi è costituzionalmente legittimo. È quanto compare scritto, nero su bianco, sulle motivazioni con cui la Corte Costituzionale di fatto bocciata la richiesta di illegittimità di Aspi sulla decisione preda dal governo Lega-M5S nell'immediatezza delle strage che costò la vita a 43 persone.Nel leggere i dettagli della motivazione spiccano due vocaboli: "urgenza" e "tempestivamente". Anche i giudici infatti hanno riconosciuto come tra i motivi di legittimità della decisione dell'esecutivo di allora c'era l'urgenza e la tempestività di ripristinare quel tratto di autostrada, come era prima sia per chi avrebbe ...

