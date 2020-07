Klopp: «Questo Liverpool? Un posto speciale nei miei ricordi» – VIDEO (Di lunedì 27 luglio 2020) Jurgen Klopp ha commentato la trionfale stagione del Liverpool: queste le parole del tecnico dei Reds – VIDEO Jurgen Klopp ha commentato la trionfale stagione del Liverpool. Queste le parole del tecnico dei Reds. «La parte calcistica dell’anno è stata eccezionale, assolutamente eccezionale. Abbiamo fatto 99 punti. Tutto parte il 1° giugno del 2019, l’ultima gara della scorsa stagione. Ma per noi era la prima gara di un periodo speciale. Dopo la Supercoppa Europea, il Mondiale per Club e la Premier. Eccezionale, 99 punti dopo i 97 dell’anno scorso. Assolutamente eccezionale: i ragazzi sono stati costanti, più degli altri. Dovevamo fare così, lo sapevamo. Dopo i 97 punti dello scorso anno nessuno ha detto che eravamo ... Leggi su calcionews24

Il Liverpool cede Lovren allo Zenit San Pietroburgo, Klopp "Leggenda"

LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Dejan Lovren lascia il Liverpool e si trasferisce a titolo definitivo allo Zenit di San Pietroburgo, in Russia. Lo hanno comunicato gli stessi "Reds" campioni d'I ...

