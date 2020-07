Karina Cascella svela perché non vuole tornare più a Napoli: “Evito perché so già…” (FOTO) (Di lunedì 27 luglio 2020) Nel corso della giornata di ieri, l’influencer Karina Cascella ha parlato con i suoi fan ed ha fatto delle confessioni in merito al suo passato e alla sua città natale, Napoli. Nello specifico, un utente le ha domandato per quale motivo è molto restia a tornare in tale posto. L’opinionista, allora, ha colto la palla al balzo per parlare di una questione molto delicata che riguarda il suo trascorso familiare. S tratta di una motivazione molto seria che ha commosso i numerosi fan. Vediamo tutti i dettagli. Il motivo per cui Karina non va a Napoli Karina Cascella è originaria di Napoli. Nonostante questo, però, la protagonista non è quasi più tornata nella sua città di origine. ... Leggi su kontrokultura

Antoniopellec13 : @TRASHPERSON18 Qualche perla di Karina Cascella alla talpa potresti mettercela??????? - infoitcultura : Antonella Elia e l'accordo nascosto | Karina Cascella confessa i sospetti a Temptation Island - barbaramente1 : @ilgiomba Ma chi è Karina Cascella?? - infoitcultura : Temptation Island, Karina Cascella contro Antonella Elia e Pietro Delle Piane - infoitcultura : Temptation Island, Antonella Elia e Pietro Delle Piane si erano già lasciati? L'accusa di Karina Cascella -

Ultime Notizie dalla rete : Karina Cascella Karina Cascella, gambe spalancate: da Uomini e donne alla provocazione pura, in questo scatto LiberoQuotidiano.it Temptation Island: Alessandro Basciano rivela dei particolari inediti sulla storia con Valeria

Visualizza questo post su Instagram "L'ho baciata" #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 23 alle ore 1:09 PDT L'attrice e conduttrice che sta p ...

Lorenzo Amoruso si sfoga a Temptation Island: 'Ma siamo su scherzi a parte?'

Sono orgogliosa di Lorenzo –aveva dichiarato la Nazzaro – perché si è comportato da vero uomo. La quinta puntata di Temptation Island, in cui si assisterà anche al confronto tra Annamaria e Antonio, p ...

Visualizza questo post su Instagram "L'ho baciata" #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 23 alle ore 1:09 PDT L'attrice e conduttrice che sta p ...Sono orgogliosa di Lorenzo –aveva dichiarato la Nazzaro – perché si è comportato da vero uomo. La quinta puntata di Temptation Island, in cui si assisterà anche al confronto tra Annamaria e Antonio, p ...