Kanye West si scusa con Kim Kardashian: "So di averle fatto del male"

Nei giorni scorsi Kanye West è finito al centro delle polemiche dopo aver dichiarato su Twitter di aver cercato di divorziare dalla moglie Kim Kardashian negli ultimi due anni. Ora sembra in corso una retromarcia. Infatti, stando a quanto riferisce la stampa scandalistica statunitense, il rapper, che un mese fa ha annunciato di voler correre alle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti, avrebbe deciso di non procedere con il suo piano di divorziare dalla moglie, ma anzi vorrebbe lavorare al recupero del loro matrimonioLa rivista People afferma che la star del rap ora sta "cercando di andare avanti nella sua carriera e nel matrimonio con Kim" dopo essersi scusato pubblicamente con sua moglie, a seguito delle sue affermazioni esplosive.

