Juventus, van Basten snobba la Serie A: “Campionato inferiore, ecco cosa rimprovero a de Ligt” (Di lunedì 27 luglio 2020) Marco van Basten nel commentare l'avventura alla Juventus di de Ligt snobba la Serie A.VIDEO Juventus campione d’Italia, la festa scudetto: i cori nello spogliatoio, la reazione di De Ligt e il cane…L'ex attaccante olandese che al Milan ha vinto tutto quello che si poteva si è espresso in merito all'esperienza in bianconero del giovane difensore suo connazionale. Il "Cigno di Utrecht", nel corso dell'intervista rilasciata a Ziggo Sport, ha parlato così del massimo campionato italiano.VIDEO Juventus, non solo Dybala: Danilo out per infortunio, contro il Lione…"Non penso abbia fatto meglio rispetto alla scorsa stagione all'Ajax. È stato sfortunato a non avere Chiellini, un vero giocatore di squadra. Bonucci fa le sue cose, non organizza e ... Leggi su mediagol

