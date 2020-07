Juventus, senti Ancelotti: “Scudetto meritato, su Sarri ho la mia idea. Napoli? Esperienza positiva, la sfida con il Barcellona…” (Di lunedì 27 luglio 2020) Parola a Carlo Ancelotti.Il tecnico dell'Everton, approdato in Premier League dopo l'addio al Napoli, è stato intervistato ai microfoni di 'Radio anch'io sport'. Diversi sono stati i temi trattati dal coach originario di Reggiolo: dalla sua Esperienza in azzurro, conclusasi lo scorso dicembre, al nono scudetto di fila conquistato dalla Juventus di Maurizio Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni."E' stato uno scudetto meritato anche se rispetto al passato ha avuto più difficoltà. L'arrivo di un allenatore con idee diverse rispetto ai suoi predecessori ha fatto si che non sia stata una cavalcata, però alla fine Sarri ha fatto un ottimo lavoro. Non è giusto dire che non sia da Juve: ha fatto molto bene al Napoli e al ... Leggi su mediagol

Finisce 2-0 la gara contro i blucerchiati che significa nono scudetto consecutivo per i bianconeri, il numero 36, anche stasera qualche brivido ma alla fine il risultato pieno arriva Secondo match bal ...

