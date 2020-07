Juventus, Sarri: "Scudetto dal sapore forte. Champions? Arriva il bello e il difficile" (Di lunedì 27 luglio 2020) Torino, 26 luglio 2020 " La Juventus non fallisce l'appuntamento con il secondo match point disponibile e, battendo 2-0 la Sampdoria grazie alle reti di Ronaldo e Bernardeschi , allunga la striscia da ... Leggi su quotidiano

RealPiccinini : Ci si innamora giustamente dei giocatori (Buffon, Del Piero, Pirlo, Tevez, Pogbà, Mandzukic, Dybala, Higuain, CR7)… - juventusfc : «Vogliamo raggiungere l’obiettivo» Parola ??di Mister #Sarri ?? - juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ?? Live,… - Michele96404787 : RT @calabrone37: Il Ronzio del Calabrone. Tranquilli juventini. Momblano? Cazzaro. Da Torino Sarri non si muove! Il prossimo allenatore… - giuly0096 : RT @RealPiccinini: Ci si innamora giustamente dei giocatori (Buffon, Del Piero, Pirlo, Tevez, Pogbà, Mandzukic, Dybala, Higuain, CR7) e a v… -

E’ vero, la sblocca nel recupero ma poi sbaglia il rigore al novantesimo. ALL. SARRI 6,5 – Ha dovuto allenare la Juve per vincere il suo primo titolo in Italia, ma non era facile tenere i nervi saldi ...Niente da fare per la Samp che, ormai salva, celebra la conferma dei campioni d’Italia. I bianconeri battono 2-0 la Samp e conquistano, a due giornate dal termine, il 9° Scudetto di fila. Fa festa Sar ...