Juventus, Sarri riceve una sigaretta da Szczesny: “Ha detto che me la sono meritata” (Di lunedì 27 luglio 2020) Simpatico siparietto che ha avuto come protagonisti Maurizio Sarri e Wojciech Szczesny nel corso di Sky Calcio Club. L’estremo difensore interrompe l’intervista del tecnico con Fabio Caressa per porgli una sigaretta. “Ma come Maurizio, Szczesny è passato e ti ha dato una sigaretta durante l’intervista?”, ha chiesto il giornalista. “Sì, ha detto che me la sono meritata”, ha ribattuto il tecnico bianconero, che ha poi subito passato la sigaretta ad un collaboratore. Caressa in estasi: "Ma come Maurizio, Szczesny è passato e ti ha dato una sigaretta durante l'intervista?". "Sì, ha detto che me la sono meritata" ... Leggi su sportface

