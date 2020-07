Juventus, Ronaldo su instagram: “Sono felicissimo”…poi la rivelazione sibillina sul futuro! (Di lunedì 27 luglio 2020) CRISTIANO Ronaldo Juventus- Secondo scudetto conquistato in due anni per Cristiano Ronaldo e ora caccia alla classifica cannonieri. Testa a testa con Immobile, ma il campione portoghese si gode il titolo di Campione d’Italia. L’ex Real Madrid, tramite il suo account instagram, ha così ammesso: “Felicissimo per il secondo scudetto consecutivo e per continuare a costruire la storia di questo grande e splendido club”. Una chiara rivelazione sul suo prossimo futuro, il quale si preannuncia rigorosamente a tinte bianconere. Cristiano Ronaldo Juventus, la dedica del campione portoghese Ronaldo ha poi aggiunto: “Questo titolo è dedicato a tutti i tifosi della Juve, in particolare a coloro che hanno sofferto e soffrono ... Leggi su juvedipendenza

UEFAcom_it : Ronaldo-Bernardeschi, la Juventus batte la Sampdoria e si laurea Campione d'Italia ???? Il racconto di #JuveSamp ??… - OptaPaolo : 31 - Cristiano #Ronaldo ha segnato 31 gol in questo campionato: nella storia della #Juventus, solo Felice Borel ha… - Eurosport_IT : 9? scudetti di fila: la Juventus è ancora campione d'Italia!??????? Cristiano Ronaldo e Bernardeschi firmano il 2-0 de… - JuventusJay : Voti della stagione della #Juventus: ? Ronaldo & Dybala & Deligt MVPs 9 Szscesny 8,5 Bentancur, Cuadrado 8 Buffon… - FootyWorldAU : Juventus 2-0 Sampdoria: Ronaldo strike helps seal Scudetto for Bianconeri -