Juventus, Pelè si complimenta con Ronaldo: “Lui rappresenta l’atleta moderno” (Di lunedì 27 luglio 2020) Nella serata di ieri la Juventus si è laureata campione d’Italia per la nona volta consecutiva, la trentaseiesima della sua storia, e uno dei grandi protagonisti della cavalcata bianconera è stato ovviamente il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo. CR7 ha ricevuto moltissimi complimenti, anche da un mito della storia del calcio come Pelè: “Cristiano Ronaldo è l’atleta moderno, che mostra a tutti che il successo arriva sempre per coloro che si impegnano e amano ciò che fanno. Oltre a lui, voglio rendere omaggio agli incredibili Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo. Congratulazioni per lo scudetto, Juventus!”. Leggi su sportface

