Juventus, Paolo Rossi: “Sarri bravo a gestire Dybala e Ronaldo. Champions? Se la può giocare” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Sarri è stato bravo ad adattarsi e intelligente nel gestire Dybala e Cristiano Ronaldo. Il segreto della Juve? Ha cambiato identità tattica, qualche difficoltà era preventivabile. Ma la bravura dei singoli e la profondità della rosa le hanno consentito di vincere. La Champions League? La squadra è sullo stesso livello delle altre, se la può giocare”. Così Paolo Rossi, che è stato un attaccante della Juventus dall’81 all’85, ha parlato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport in merito al nono scudetto consecutivo vinto dal club bianconero. Leggi su sportface

