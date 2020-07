Juventus, nono scudetto di fila come mai nessuno in Europa (Di lunedì 27 luglio 2020) Dalla storia alla leggenda: la Juventus centra il suo nono scudetto consecutivo , realizzando un'impresa mai riuscita a nessuna squadra nei cinque maggiori tornei europei. E' il trionfo di chi è al ... Leggi su quotidiano

MediasetTgcom24 : Serie A, Juventus batte la Samp e vince il nono scudetto di fila #juvecampione - Gazzetta_it : Juve, Ronaldo firma la vittoria scudetto: storica Signora, è il nono di fila - RaiSport : ?? La #Juventus vince il nono #scudetto di fila Battuta 2-0 la #Samp. Arriva il 36° titolo, il primo di #Sarri ??… - Dalla_SerieA : Serie A, Juventus campione d’Italia per la nona volta consecutiva - - GazzettinoL : Serie A la 36a giornata i risultati consegnano il nono scudetto consecutivo alla Juventus Serie a Vincono inter,Par… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nono

Battendo 2-0 la Sampdoria i bianconeri - a due giornate dalla fine - centrano un altro record. E' lo scudetto di Cristiano Ronaldo e Dybala, i due protagonisti assoluti di una squadra non bella ma sol ...Chissà se si gli è venuto in mente ieri notte, quando lo scudetto con la Juventus diventava realtà (per i bianconeri è il nono consecutivo) e il match point con la Sampdoria non viene sprecato (2-0 co ...