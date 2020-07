Juventus, nona sinfonia (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA - La Juventus non fallisce il secondo match point: dopo il ko con l'Udinese, i bianconeri stendono 2-0 una buona Samp allo Stadium e vincono il 36esimo scudetto , nono consecutivo, primo di Sarri ... Leggi su corrieredellosport

OptaPaolo : 9 - La #Juventus si laurea Campione d'Italia per la nona stagione consecutiva, striscia record nella storia dei cin… - DiMarzio : #Juventus, #Bonucci: 'Felici, abbiamo vinto per la nona volta consecutiva. Ma che fatica quest'anno con tanti cambi… - HuffPostItalia : Bruttina, ma vincente. Scudetto alla Juventus: 36° titolo, 9 di fila, primo per Sarri - SciabolataFFP : Foto del giorno: complimenti alla #Juventus, campionessa d'Italia per la nona volta consecutiva! ????? - MaestroJuventus : Come ci si sente a svegliarsi CAMPIONI DI ITALIA Per la Nona volta consecutiva? ?? #Juve #Juventus #FinoAllaFine -