Juventus, infortunio Dybala: l’esito degli accertamenti (Di lunedì 27 luglio 2020) Paulo Dybala nella partita scudetto contro la Sampdoria è dovuto uscire per infortunio: arrivano gli esiti dei primi esami effettuati dalla Juventus Grande gioia nella Juventus per la vittoria del nono scudetto consecutivo, conquistato matematicamente ieri sera con la vittoria sulla Sampdoria per 2-0. A smorzare la felicità però è stato l’infortunio di Paulo Dybala, uscito dal campo dopo 40 minuti per un problema muscolare. Dopo i primi accertamenti effettuati, gli esiti evidenziano l’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Una notizia di certo non positiva per i bianconeri che nei prossimi giorni valuteranno i tempi di recupero della ‘joya, cercando di recuperarlo per la partita di Champions ... Leggi su bloglive

tuttosport : #Juve, #Dybala e #Danilo out per infortunio nel primo tempo con la #Sampdoria ?? - DiMarzio : Stagione finita per #DouglasCosta - DiMarzio : #Juventus, nulla di grave per #Higuain - Vittoriog82 : RT @DiMarzio: La #Juventus proverà a recuperare #Dybala per la sfida con il Lione. Buone notizie da #Danilo - DiMarzio : La #Juventus proverà a recuperare #Dybala per la sfida con il Lione. Buone notizie da #Danilo -