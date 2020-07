Juventus, infortunio Dybala: il report medico sulle condizioni dell’attaccante argentino (Di lunedì 27 luglio 2020) La Juventus rischia di perdere Paulo Dybala per il match di Champions contro il Lione, l’argentino ha riportato contro la Sampdoria un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra, che potrebbe escluderlo dalla sfida con i francesi, in programma il 7 agosto. Foto Getty / Alessandro SabattiniQuesto il report medico della Juventus, che tira un sospiro di sollievo invece per Danilo: ‘Paulo Dybala è stato sottoposto questa mattina presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Anche Danilo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che sono ... Leggi su sportfair

