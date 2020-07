Juventus, infortunio Dybala: il comunicato sulle sue condizioni (Di lunedì 27 luglio 2020) La Juventus ha rilasciato un comunicato sull’infortunio di Paulo Dybala, uscito anzitempo ieri dal campo durante il match contro la Sampdoria Ieri, nel corso del match contro la Sampdoria che ha decretato la Juventus come campione d’Italia per la nona volta consecutiva, Paulo Dybala si è infortunato. Stamane l’argentino, però, è stato sottoposto agli esami … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

