Juventus, Gianni Di Marzio: “Giocatori freddi nei confronti di Sarri. C’è distacco tra squadra e allenatore” (Di lunedì 27 luglio 2020) Le immagini della festa scudetto nello spogliatoio della Juventus al termine della vittoria con la Samp metterebbero in evidenza il rapporto non idilliaco tra Maurizio Sarri e la squadra bianconera. Ne è convinto il noto opinionista Gianni Di Marzio, che ai microfoni di TMW Radio, durante il programma Maracanà, ha dichiarato: “I meriti della Juve … L'articolo Juventus, Gianni Di Marzio: “Giocatori freddi nei confronti di Sarri. C’è distacco tra squadra e allenatore” Leggi su dailynews24

Sarri conquista palazzo e scudetto: è il primo napoletano col tricolore

Chissà se si gli è venuto in mente ieri notte, quando lo scudetto con la Juventus diventava realtà (per i bianconeri è il nono consecutivo) e il match point con la Sampdoria non viene sprecato (2-0 co ...

