Juventus Campione, Pistocchi: “I maestrini esaltavano Allegri e ce l’avevano con Sarri…” (Di lunedì 27 luglio 2020) “I maestrini dal pensiero debole dicevano: Bentancur non può fare il regista: ceduto Pjanic, è il titolare. esaltavano Allegri: è stato esonerato da vincente. Ce l’avevano con Sarri, che per loro era un perdente: in due anni ha vinto Europa League e Scudetto. Complimenti“. Il giornalista Maurizio Pistocchi si complimenta così con la Juventus dopo la vittoria del nono Scudetto di fila, il primo con Maurizio Sarri alla guida del club dopo la chiusura del rapporto con Massimiliano Allegri. I maestrini dal pensiero debole dicevano: Bentancur non può fare il regista: ceduto Pjanic, è il titolare. esaltavano Allegri: è stato esonerato da vincente. Ce l’avevano con ... Leggi su sportface

