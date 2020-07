Juventus, Buffon celebra lo Scudetto: “Vincere per nove anni di fila è immenso” (FOTO) (Di lunedì 27 luglio 2020) “Vincere è difficile. Rivincere è difficilissimo. Farlo da tremila giorni e per nove anni di fila è semplicemente immenso“. Lo ha dichiarato Gianluigi Buffon sui suoi profili social a proposito della vittoria del nono Scudetto consecutivo della Juventus. La festa bianconera è scattata all’Allianz Stadium dopo la vittoria degli uomini di Sarri per 2-0 sulla Sampdoria. TWEET Vincere è difficile. Rivincere è difficilissimo.Farlo da tremila giorni e per nove anni di fila è semplicemente immenso. #STRON9ER pic.twitter.com/60ALsNrOGq — Gianluigi Buffon (@gianluigiBuffon) July 26, 2020 Leggi su sportface

