Juventus, Bernardeschi: «Il nostro segreto è la forza del gruppo» (Di lunedì 27 luglio 2020) Federico Bernardeschi, esterno della Juventus, ha parlato dopo la vittoria contro la Sampdoria che è valsa lo scudetto Federico Bernardeschi, dopo la vittoria contro la Sampdoria che è valsa il nono scudetto di fila alla Juventus, ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni di Juventus TV. SCUDETTO – «Sono contento per il gol, ma soprattutto per questo Scudetto perché ce lo siamo meritato. È stato difficile, duro, strano, complicato con mille fattori di mezzo. Farne nove di fila non è facile, non è da tutti, quindi complimenti a tutti quanti». segreto – «Io credo sia il gruppo, questa è la vera forza della Juventus. Anche ... Leggi su calcionews24

UEFAcom_it : Ronaldo-Bernardeschi, la Juventus batte la Sampdoria e si laurea Campione d'Italia ???? Il racconto di #JuveSamp ??… - Eurosport_IT : 9? scudetti di fila: la Juventus è ancora campione d'Italia!??????? Cristiano Ronaldo e Bernardeschi firmano il 2-0 de… - Bolanet : #LiveBolanet FT: Juventus 2-0 Sampdoria (45+6' Ronaldo, 67' Bernardeschi) | Possessions: 62%-38% | Shots: 16-14 | T… - Yuro_23 : RT @PaPaganini: Buongiorno e buon week end. La #Juventus sta cercando una 1 punta e vorrebbe inserire #Bernardeschi nell’operazione. 3 i no… - OAccomando91 : Le pagelle dei titolarissimi della #Juventus. #Szczesny 7 #Cuadrado 7.5 #DeLigt 7 #Bonucci 7.5 #Sandro 6… -